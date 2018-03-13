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12:29, 13 марта 2018 104
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С начала года Россельхозбанк направил на развитие АПК более 190 миллиардов

С начала года Россельхозбанк направил на развитие АПК более 190 миллиардов

С начала 2018 года Россельхозбанк направил на развитие отечественного агропромышленного комплекса свыше 190 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления банка Дмитрий Патрушев в рамках ежегодного саратовского экономического форума «Движение только вперед!», организаторами которого выступают правительство Саратовской области и торгово-промышленная палата региона.

Как отметил глава банка, РСХБ выполняет свои обязательства по увеличению вложений в приоритетные для государства отрасли экономики, в первую очередь в агропромышленный комплекс.

«Дальнейшее развитие регионов является одним из важнейших условий наращивания экономического потенциала страны. На мой взгляд, создание представительной дискуссионной площадки с широкой повесткой обсуждаемых вопросов на базе одного из наиболее мощных аграрно-промышленных регионов Приволжья сегодня особенно актуально», — подчеркнул Патрушев.

В рамках форума проходит ряд панельных дискуссий, посвященных перспективам агропродовольственного рынка, деловому климату в регионах, развитию региональной промышленности, туризма, социального предпринимательства и другим актуальным вопросам. В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса.

«Мы оказываем значительную поддержку реальному сектору экономики и, в частности, отрасли АПК как нашему основному партнеру. Банк активно кредитует проведение сезонных работ в различных регионах страны, содействует реализации инвестиционных проектов, предоставляет финансовые ресурсы на другие нужды. В 2018 году РСХБ первым приступил к льготному кредитованию аграриев. По состоянию на 1 марта заемщикам АПК предоставлено финансирование по ставке не выше 5% годовых на сумму более 40 млрд рублей», — отметил Патрушев.

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