С начала 2018 года РСХБ направил на развитие АПК свыше 190 млрд рублей

С начала текущего года Россельхозбанк направил на развитие отечественного агропромышленного комплекса свыше 190 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления банка Дмитрий Патрушев в рамках ежегодного саратовского экономического форума «Движение только вперед!», организаторами которого выступают правительство Саратовской области и торгово-промышленная палата региона.
Как отметил глава банка, РСХБ выполняет свои обязательства по увеличению вложений в приоритетные для государства отрасли экономики, в первую очередь в агропромышленный комплекс.
«Дальнейшее развитие регионов является одним из важнейших условий наращивания экономического потенциала страны. На мой взгляд, создание представительной дискуссионной площадки с широкой повесткой обсуждаемых вопросов на базе одного из наиболее мощных аграрно-промышленных регионов Приволжья сегодня особенно актуально», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
В рамках форума проходит ряд панельных дискуссий, посвященных перспективам агропродовольственного рынка, деловому климату в регионах, развитию региональной промышленности, туризма, социального предпринимательства и другим актуальным вопросам. В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса.
«Мы оказываем значительную поддержку реальному сектору экономики, и, в частности, отрасли АПК как нашему основному партнеру. Банк активно кредитует проведение сезонных работ в различных регионах страны, содействует реализации инвестиционных проектов, предоставляет финансовые ресурсы на другие нужды. В 2018 году РСХБ первым приступил к льготному кредитованию аграриев. По состоянию на 1 марта заемщикам АПК предоставлено финансирование по ставке не выше 5% годовых на сумму более 40 млрд рублей», — отметил Дмитрий Патрушев.