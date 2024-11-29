Оператор билайн запустил акцию «
Оплачивая связь заранее, клиенты могут не только сэкономить на звонках и мобильном интернете, но и на несколько месяцев забыть о необходимости пополнять баланс — пакеты минут и гигабайт будут обновляться автоматически.
Чтобы связь была как выгодной, так и безопасной, билайн запустил сервис «
Стать участниками акции «Абонементы на „Тарифе UP“» могут новые клиенты билайна, внести оплату необходимо в день подключения. Акция действует
Реклама.
С абонементом на связь рязанцы могут сэкономить до 30% - билайн
Оператор билайн запустил акцию «
Оплачивая связь заранее, клиенты могут не только сэкономить на звонках и мобильном интернете, но и на несколько месяцев забыть о необходимости пополнять баланс — пакеты минут и гигабайт будут обновляться автоматически.
Чтобы связь была как выгодной, так и безопасной, билайн запустил сервис «
Стать участниками акции «Абонементы на „Тарифе UP“» могут новые клиенты билайна, внести оплату необходимо в день подключения. Акция действует
Реклама.