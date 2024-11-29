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С абонементом на связь рязанцы могут сэкономить до 30% - билайн

Оператор билайн запустил акцию «Абонементы на „Тарифе UP“» для новых клиентов. Чтобы получить скидку 15% или 30%, необходимо приобрести СИМ-карту в офисе обслуживания и сразу пополнить баланс на три или шесть месяцев соответственно.

Оплачивая связь заранее, клиенты могут не только сэкономить на звонках и мобильном интернете, но и на несколько месяцев забыть о необходимости пополнять баланс — пакеты минут и гигабайт будут обновляться автоматически.

Чтобы связь была как выгодной, так и безопасной, билайн запустил сервис «Моя безопасность». Он автоматически блокирует звонки мошенников. Если система оператора сомневается хотя бы на 1% в том, что звонок исходит от злоумышленника, она пропустит звонок, но пометит его как подозрительный. Сервис работает и в мессенджерах тоже.

Стать участниками акции «Абонементы на „Тарифе UP“» могут новые клиенты билайна, внести оплату необходимо в день подключения. Акция действует с 01.11.2024 по 31.12.2024 на «Тарифе UP» при любой комбинации пакетов минут и Гб мобильного интернета. Подробности на сайте оператора.

Реклама. beeline.ru