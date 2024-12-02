Рынок сбережений вырастет на 2% в ноябре

По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 трлн рублей. Таковы выводы аналитиков ВТБ.

По оценке экспертов, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 трлн рублей). По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В ноябре общий портфель пассивов банка достиг отметки 9,6 трлн рублей.