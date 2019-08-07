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15:01, 7 августа 2019 86

Рыбалка и снег. Как прошел третий день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Рыбалка и снег. Как прошел третий день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Команда Прио-Внештогрбанка продолжает делиться впечатлениями об экспедиции на Байкал.

Утро начинается с предложения порыбачить. Недалеко от того места, где в озеро впадает речка Ледяная, ловится хариус. Везет даже новичкам. Удочки забрасывают с кормы, а вот на берег в этом месте не выбраться.

«Здесь ваш клад никто не найдет. В этих местах, если и оказываются люди, то только рыбаки, которые приезжают на Ледяную», — остужает наш пыл гид.

И впрямь, обычно на берегу мы хоть кого-нибудь встречали, но не в этот раз. Ни одного человека. Трогаемся дальше. Отплывая, видим на вершинах гор снег. Не зря эту реку называют Ледяной. Длиной она около 5 км, впадает в Байкал по глубокому ущелью, куда проникает мало солнечного цвета, и образовавшийся за зиму лед иногда не успевает растаять. Толщина льда в устье достигает 4 метров. Образуемая рекой наледь напоминает собой замерзший водопад.

Севернее впадения речки Ледяной в Байкал расположены многочисленные мысы, поросшие смешанным лесом: Песчано-каменистый Елохин, низкий галечный Малый Черемшаный, каменистый Хибелен, на берегу которого стоит зимовье; Мужинай с крутыми берегами… Всюду необыкновенно прозрачная вода. И то, что она тоже «леденит» (очень холодная), уже никого не пугает. Тем более галька на берегу обжигает, можно загорать после купания.

Смотришь на сосны и кажется, даже они бегут к воде: еще секунда — и бросятся со скалистых берегов в прозрачную прохладу — вытянулись в струнку и, как на цыпочках, замерли на занесенных над песком корнях…

В камнях много расщелин, встречаются нависшие скалы, образующие подобие пещер. Они слишком маленькие, чтобы их можно было так назвать, но воображение будоражат. В одном из таких мест и решили устроить тайник, нашли подходящее место и сделали подсказку: выложили галькой на песке «Рязань», но… Но гид вновь возвращает нас к реальности. Снова звучит справедливое: «Не найдут!».

Опять садимся на корабль. Еще один переход. На этот раз до небольшого озерка. От Байкала его отделяет галечная коса: вода смягчила форму камешков и убрала углы, но цвет не растворить. Он у каждого свой. Встречаются белые, серые, нежно-розовые, чуть-чуть зеленоватые и насыщенно-хвойного цвета, с прожилками и однотонные… Место неплохое, но вот уж здесь много туристов. Встают с палатками и отдыхают на берегу. Закладку тайника вновь откладываем.

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