Рязанский филиал Россельхозбанка продолжает финансировать аграриев по новой программе льготного кредитования

Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» продолжает предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. В рамкам программы кредиты получили ООО «Победа» из Шацкого района и КФХ «Зоринское» из Ухоловского района Рязанской области.
Филиал банка обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. Новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.
«Перед нами стоят масштабные задачи по кредитованию сельхозпредприятий региона, и мы готовы в полном объеме их реализовать. Для этого мы регулярно проводим встречи с аграриями региона и информируем их о новом порядке льготного кредитования», — отметил директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин.