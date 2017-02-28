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9:33, 28 февраля 2017 51

Рязанский филиал Россельхозбанка продолжает финансировать аграриев по новой программе льготного кредитования

Рязанский филиал Россельхозбанка продолжает финансировать аграриев по новой программе льготного кредитования

Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» продолжает предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. В рамкам программы кредиты получили ООО «Победа» из Шацкого района и КФХ «Зоринское» из Ухоловского района Рязанской области.

Филиал банка обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. Новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.

«Перед нами стоят масштабные задачи по кредитованию сельхозпредприятий региона, и мы готовы в полном объеме их реализовать. Для этого мы регулярно проводим встречи с аграриями региона и информируем их о новом порядке льготного кредитования», — отметил директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин.

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