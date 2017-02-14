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12:20, 14 февраля 2017 38

Рязанский филиал Россельхозбанка приглашает на ипотечную пятницу

Рязанский филиал Россельхозбанка приглашает на ипотечную пятницу

Россельхозбанк приглашает жителей Рязани и области принять участие в ипотечной пятнице, которая пройдет 17 февраля с 9:00 до 17:00 во всех офисах банка в регионе. В центральном офисе, расположенном по адресу: Рязань, улица Свободы, 58, вместе со специалистами по кредитованию клиентов будет консультировать представитель строительной компании «Капитал 62».

Всем клиентам, подавшим в этот день заявку на оформление ипотечного кредита, будут предложены уникальные условия: каждый заемщик получит один год страхования жизни в подарок. Кроме того, застройщик полностью компенсирует первые три платежа по кредиту.

Россельхозбанк предлагает своим клиентам воспользоваться различными ипотечными программами: кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, участие в долевом строительстве, покупку загородной недвижимости или земельного участка с целью дальнейшего строительства.

«Ипотечные кредиты — одни из самых популярных продуктов в розничном сегменте, — отмечает заместитель директора Рязанского регионального филиала АО „Россельхозбанк“ Наталья Лунякова. — Большой интерес клиентов обусловлен тем, что наши специалисты совместно с застройщиками регулярно разрабатывают новые привлекательные предложения, проводят совместные акции и мероприятия. Одно из таких — ипотечная пятница. Мы приглашаем всех рязанцев прийти 17 февраля в офисы Россельхозбанка и получить ответы на все вопросы, касающиеся приобретения жилья».

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