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15:28, 13 октября 2017 2 502

Рязанский филиал «Россельхозбанка» поучаствовал в церемонии награждения студотрядов

Рязанский филиал «Россельхозбанка» поучаствовал в церемонии награждения студотрядов

Торжественное мероприятие, приуроченное к 60-летию создания вузовского движения студотрядов, состоялось при участии губернатора Рязанской области Николая Любимова, министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрия Филиппова, министра транспорта и автомобильных дорог Андрея Савичева, заместителя министра образования и молодежной политики Владимира Ускова, Депутата Государственной Думы Героя России Андрея Красова.

На церемонии награждения молодые финансисты и экономисты, наилучшим образом проявившие навыки и способности во время летней практики, были награждены благодарственными письмами и ценными подарками от Рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Рязанский филиал принимает у себя студентов с 2007 года. В этом году отряд «Финансист» в составе 22 человек 2-3 курсов факультета экономики и менеджмента, работал в дополнительных офисах филиала в р.п. Старожилово, г. Шилово, г. Кораблино, р.п. Чучково, г. Рыбное и т. д. В течение практики студенты оказывали консультационные услуги по банковским продуктам жителям районов области, применяя в жизни накопленные теоретические знания.

«Подобные программы очень важны для подготовки молодого кадрового резерва, так как позволяют приобрести профессиональные базовые навыки. Все ребята прекрасно справились с поставленной задачей и показали себя ответственными, грамотными и добросовестными работниками», — отметила заместитель директора рязанского филиала Наталья Лунякова. — «Учитесь, получайте новые знания, а мы с удовольствием возьмем на работу молодых специалистов, хорошо зарекомендовавших себя в период прохождения практики».

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