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10:13, 25 июня 2019 119

Рязанский филиал «Россельхозбанка» поддерживает проекты одного из крупнейших производителей молока в России

Рязанский филиал «Россельхозбанка» поддерживает проекты одного из крупнейших производителей молока в России

Рязанский филиал «Россельхозбанка» в июне 2018 года открыл лимиты кредитования заемщику ООО «ОКА МОЛОКО» и поддержал реализацию крупных региональных инвестпроектов — строительство трех молочно-товарных комплексов в Пителинском, Шацком, Александро-Невском районах Рязанской области с общим объемом финансирования более 9,8 млрд рублей.

Проектная мощность комплексов по производству сырого молока составит более 113 тысяч тонн молока в год (310 тонн в сутки).

Благодаря финансовой поддержке «Россельхозбанка» в апреле 2019 года в Пителенском районе состоялось открытие первого животноводческого комплекса на 2 800 голов дойного стада. Общая сумма инвестиций составила более 3 млрд рублей.

К концу текущего года планируется запустить второй проект — мегаферма на 6 000 голов дойного стада в Шацком районе. В рамках инвестпроекта Рязанский региональный филиал открыл кредитную линию с общим объемом финансирования порядка 4,1 млрд рублей. На сегодня бюджет финансирования освоен более чем на 35%, кредитные средства направлены на строительно-монтажные работы, покупку сельскохозяйственной техники, приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота.

Так, в мае и июне текущего года инвестор приступил к поставкам высокопродуктивного стада на молочно-товарный комплекс, сейчас уже завезено порядка 2 840 племенных нетелей из Нидерландов, Германии и Дании.

«Поддержка агропромышленного комплекса — одно из приоритетных направлений в деятельности „Россельхозбанка“, объем финансирования отрасли банком растет год от года. По данным Минсельхоза, Рязанская область в прошлом году увеличила производство молока примерно на 6%, в январе-марте текущего года — еще на 1,9%. „Россельхозбанк“ продолжит поддержку проектов нашего партнера ООО „ОКА МОЛОКО“. Скоро на территории Рязанской области будут введены в эксплуатацию два комплекса — в Шацком и через год в Александро-Невском районах на 6 000 и 3 300 голов скота», — прокомментировал директор Рязанского регионального филиала Сергей Синякин.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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