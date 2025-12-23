Рязанский застройщик Стройпромсервис в 4-й раз получил награду «Золотой знак»

Ежегодно главная федеральная общественная награда Золотой знак «Надежный застройщик России» вручается лучшим игрокам рынка недвижимости за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

В 2025 году по результатам многочисленных проверок Стройпромсервис вновь был номинирован на получение Золотого знака и по итогам экспертной оценки стал ее обладателем.

Конкурсный отбор проходит в несколько этапов. Жюри внимательно проверяют все жилые комплексы номинантов, скрупулезно изучают документы, включая проектные декларации, разрешения на строительство и типовые договоры, получают информацию методом «тайный покупатель» в отделах продаж строительных компаний.

Оглядываясь на работу Стройпромсервис, которая была проделана за прошедший год, становится понятно, почему награда была присуждена именно ему. В 2025 году компания существенно продвинулась в строительстве своих проектов: ввела в эксплуатацию новую очередь в ЖК Окские просторы, запустила в продажу уже второй дом в ЖК Новые горизонты, а также приступила к благоустройству территории возле своих проектов в Дашково-Песочне и прямо сейчас ведет работы по строительству прогулочной аллеи.

