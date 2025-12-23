Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 78.80 / 79.50 24/12 08:56
Нал. EUR 92.70 / 94.22 24/12 08:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
409
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 085
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 463
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский застройщик Стройпромсервис в 4-й раз получил награду «Золотой знак»

Ежегодно главная федеральная общественная награда Золотой знак «Надежный застройщик России» вручается лучшим игрокам рынка недвижимости за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

В 2025 году по результатам многочисленных проверок Стройпромсервис вновь был номинирован на получение Золотого знака и по итогам экспертной оценки стал ее обладателем.

Конкурсный отбор проходит в несколько этапов. Жюри внимательно проверяют все жилые комплексы номинантов, скрупулезно изучают документы, включая проектные декларации, разрешения на строительство и типовые договоры, получают информацию методом «тайный покупатель» в отделах продаж строительных компаний.

Оглядываясь на работу Стройпромсервис, которая была проделана за прошедший год, становится понятно, почему награда была присуждена именно ему. В 2025 году компания существенно продвинулась в строительстве своих проектов: ввела в эксплуатацию новую очередь в ЖК Окские просторы, запустила в продажу уже второй дом в ЖК Новые горизонты, а также приступила к благоустройству территории возле своих проектов в Дашково-Песочне и прямо сейчас ведет работы по строительству прогулочной аллеи.

Узнайте больше о проектах компании Стройпромсервис на сайте

Звоните: +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.