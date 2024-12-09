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Рязанский застройщик разработал новую выгодную программу для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость
Рязанский застройщик разработал новую выгодную программу для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость

В последние годы одним из наиболее надежных направлений для инвестирования стала покупка недвижимости. Деньги всё чаще вкладывают именно в квартиры, ведь цены на жилье с каждым годом только растут — как на покупку, так и на аренду.

Часть покупателей используют покупку недвижимости как способ именно обезопасить свои накопления, но довольно значительна и доля тех, кто приобретает жилье с целью получения прибыли.

Одним из таких способов заработка является покупка квартиры в новостройке на старте продаж. За время строительства жилье дорожает минимум на 30% — их и получает инвестор в качестве дохода, перепродавая квартиру по более высокой цене после того, как дом уже введен в эксплуатацию.

Другой путь — приобретение жилья с целью сдачи в аренду. Так покупатель обеспечивает себя регулярным пассивным доходом на долгие годы и довольно быстро отбивает стоимость покупки.

Однако даже если инвестор принял решение вложиться в недвижимость, его часто останавливает то, что почти все средства для покупку квартиры находятся на вкладе в банке, и закрывать его досрочно и терять проценты покупатель не готов.

Для тех, кто хотел бы обменять вклад на квартиру и при этом получить проценты, застройщик Стройпромсервис разработал специальную программу. Уже сейчас покупатель может забронировать понравившуюся квартиру, зафиксировать цену на нее и спокойно дождаться окончания вклада и получить проценты. Кроме того, компания дает возможность воспользоваться рассрочкой в случае, если суммы депозита не хватит.

Подробнее об условиях можно узнать на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани в телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.