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17:26, 27 ноября 2017 65

Рязанских предпринимателей обучили оформлению экспортной документации

Рязанских предпринимателей обучили оформлению экспортной документации

В рамках Образовательного проекта РЭЦ Рязанский центр поддержки экспорта провел обучение представителей малого и среднего бизнеса по курсу «Документационное обеспечение экспортной деятельности».

На очное занятие пришли девять слушателей — региональные представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в реализации экспортной деятельности своего предприятия.

На этапе подготовки продукции к поставке за границу экспортеру необходимо правильно оформить документальное сопровождение сделки: сертификация, разрешительная документация, паспорт сделки, валютные операции. «Программа курса Образовательного проекта РЭЦ направлена на минимизацию ошибок при организации экспортной поставки и оформлении сделки с иностранным контрагентом», — пояснили в центре.

Тренер Анатолий Маркин рассказал слушателям об основах документального оформления и сопровождения внешнеэкономической деятельности с учетом специфики разных стран. Также предприниматели познакомились с существующими технологиями для учета сделок и узнали о программах господдержки по льготному получению необходимых документов. Кроме теоретической части, предприниматели опробовали свои силы в решении практических задач.

«В этом году у меня получилось посетить все курсы Образовательного проекта. Хочется положительно отметить методы подачи учебного материала, которые помогают систематизировать полученные знания, а на будущих курсах попросить выделить еще больше времени на работу с практическими задачами. По итогам курса сразу наметились вопросы, которыми нужно заняться в ближайшее время. В планах нашей компании стоит экспорт продукции в Казахстан. Благодаря обучению я узнал о правилах подготовки документов для экспортного контроля в данную страну», — рассказал участник обучения Дмитрий Старшинов.

«Сегодня целью курса было ознакомить участников с документацией, необходимой для сопровождения экспортной поставки как на территории России, так и за рубежом. После прохождения обучения по теме документационного сопровождения предприниматели смогут самостоятельно определить какие документы необходимо оформить для экспорта продукции», — пояснил Маркин.

После обучения слушатели получили удостоверение о прохождении курса «Документационное обеспечение экспортной деятельности».

Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с программой Образовательного проекта можно на сайте.

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