Рязанские предприниматели поедут в Беларусь с бизнес-миссией

Рязанские предприниматели посетят Республику Беларусь в рамках бизнес-миссии, которую организовал Рязанский центр поддержки экспорта с 27 по 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В число участников от региона войдут производители GSM сигнализаций, фасадных термопанелей, металлических изделий, изделий из пластмасс и другие представители малого и среднего бизнеса.
В сообщении отметили, что в рамках деловой программы для рязанских предпринимателей проведут тематические круглые столы с представителями бизнес-союзов и деловых кругов, встречу с торговым представителем России в Республике Беларусь, а также посещение бизнес-инкубатора и профильных предприятий.
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