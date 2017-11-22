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17:34, 22 ноября 2017 49
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Рязанские предприниматели поедут в Беларусь с бизнес-миссией

Рязанские предприниматели поедут в Беларусь с бизнес-миссией

Рязанские предприниматели посетят Республику Беларусь в рамках бизнес-миссии, которую организовал Рязанский центр поддержки экспорта с 27 по 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В число участников от региона войдут производители GSM сигнализаций, фасадных термопанелей, металлических изделий, изделий из пластмасс и другие представители малого и среднего бизнеса.

В сообщении отметили, что в рамках деловой программы для рязанских предпринимателей проведут тематические круглые столы с представителями бизнес-союзов и деловых кругов, встречу с торговым представителем России в Республике Беларусь, а также посещение бизнес-инкубатора и профильных предприятий.

Справка

Рязанский центр поддержки экспорта осуществляет деятельность по поддержке экспортно-ориентированных компаний в Рязанской области с 1 февраля 2017 года. В список услуг центра входит финансирование части затрат на участие в международных выставках в России и за рубежом, поддержка по вопросам сертификации продукции и защиты прав интеллектуальной собственности, поиск бизнес-партнеров и организация переговоров в рамках бизнес-миссий в зарубежные страны, создание и перевод на иностранные языки сайтов и презентационных материалов и другое.

Подробную информацию можно узнать по почте info@exportcenter62.ru или по по телефон: (4912) 70-10-55.

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