Рязанские энергетики восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей в основной сети

Все повреждения в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшим по территории Рязанской области циклоном с дождем, мокрым снегом и сильным ветром до 21 м/с, устранены.

В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.

В восстановительных мероприятиях на данный момент задействовано 35 бригад энергетиков: 97 специалистов и 43 единицы спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с МЧС России по Рязанской области, ЕДДС, органами власти. В филиале работает оперативный Штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Оставить заявку об отсутствии электроэнергии, а также узнать информацию о сроках восстановления электроэнергии можно использовав электронные сервисы компании:

На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания: Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220.