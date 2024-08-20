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Рязанские энергетики призывают охотников соблюдать правила электробезопасности

В связи с началом сезона охоты филиал «Рязаньэнерго» напоминает охотникам о мерах предосторожности вблизи энергообъектов.

Недопустимо стрелять в изоляторы, информационные таблички и другие элементы воздушных линий электропередачи. Подобные действия могут привести к аварийным отключениям электроснабжения и стать причиной электротравматизма людей.

Стрельба по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередачи, является нарушением. Небрежность охотников, а в некоторых случаях умышленное повреждение элементов линий электропередачи, может стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе социально значимых объектов.

Кроме того, повреждения линий электропередачи представляют большую угрозу для жизни и здоровья как самих охотников, так и для посторонних лиц. Ситуация может усугубляться тем, что, повредив энергообрудование, виновники произошедшего нередко покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Тем самым они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной линии электропередачи.

Специалисты филиала «Рязаньэнерго» предупреждают, что за повреждение элементов линий электропередачи и причинение ущерба электросетевому предприятию виновники произошедшего несут уголовную ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, также через интерактивные сервисы компании:

  1. На сайте «Россети Центр и Приволжье»: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/
  1. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Android: https://clck.ru/34GkNw/

iOS: https://clck.ru/34GkNy/