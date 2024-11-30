Рязанские энергетики получили высокие награды за участие в спецоперации

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» получили высокие награды за участие в спецоперации.

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» получили высокие награды за участие в спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Информбюро».

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Сараевского РЭС Алексей Курочкин удостоен двух наград за боевые заслуги. Указом Президента Российской Федерации ему вручена медаль Суворова. Врио командира войсковой части наградил его медалью «Сухопутные войска» за службу. Алексей Курочкин заключил контракт на службу в Вооруженных силах РФ. В ходе специальной военной операции он получил легкое ранение. После лечения и реабилитации Алексей Курочкин вернулся к службе.

Электрослесарь по ремонту оборудования распредустройств Рязанского участка Службы подготовки производства Александр Меньшиков награжден медалью «Участнику специальной военной операции». Награда и удостоверение вручены в соответствии с приказом командира воинской части. Александр Меньшиков продолжает нести службу.