Рязанская область подпишет соглашения с директором ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Делегация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поучаствует в Российском инвестиционного форума РИФ-2019, который пройдет 14-15 февраля в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».
Делегацию компании возглавит генеральный директор Игорь Маковский.
Глава МРСК Центра поучаствует в ключевых мероприятиях, включая открытую дискуссию с главами субъектов России на тему «Цифровая трансформация
электроэнергетики — новые возможности для бизнеса и регионов» с участием министра энергетики Александра Новака и министра экономического развития Максима Орешкина и презентацию Концепции «Цифровая трансформация 2030» ГК «Россети».
Кроме того, Игорь Маковский подпишет регуляторные соглашения с руководителями Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей.
Соглашения предполагают координацию действий энергокомпании и администраций регионов в области тарифно-балансовых решений.
Как отметили в сообщении, это позволит сформировать достаточный уровень источников реализации производственных программ комплексной модернизации электросетевого комплекса с применением цифровых технологий.
«Речь, в частности, идет о цифровизации, повышении надежности и наблюдаемости электрической сети с использованием цифровых технологий, модернизации и расширении системы интеллектуального учета, совершенствовании системы оперативно-технологического управления, консолидации на территории упомянутых областей электросетевых активов», — рассказали в пресс-службе.
Представители «МРСК Центра» выступят на форуме с докладами.
Начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления компании Роман Демьянец вошел в число докладчиков панельной дискуссии «Цифровая трансформация бизнес-процессов ГК „Россети“».
Главный специалист управления подбора и кадрового обеспечения департамента управления персоналом «МРСК Центра» Денис Черных выступит на панельной дискуссии о политике развития кадрового потенциала и анонсам HR-проектов.