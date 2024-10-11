Рязаньэнерго: вандализм на энергообъектах и хищение оборудования наказуемы и смертельно опасны

Хищение энергооборудования и вандализм на энергообъектах являются уголовно наказуемыми и могут привести к гибели людей — предупреждают сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Энергетики напоминают жителям региона, что за хищение оборудования из действующих электроустановок, а также вандальные действия в виде расстрела из огнестрельного оружия гирлянд изоляторов на линиях электропередачи, повреждения опор, замков и запирающих устройств, ограждений, знаков безопасности предусмотрена ответственность по статье 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). Данные действия могут спровоцировать нарушение электроснабжения в населенных пунктах и социально значимых объектах. Кроме того, повреждения энергообъектов представляют большую угрозу для жизни и здоровья самих вандалов и посторонних лиц.

Напоминаем, что сообщить о замеченных фактах кражи энергооборудования и вандализма на энергообъектах можно в правоохранительные органы или по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, а также через интерактивные сервисы компании: