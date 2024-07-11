«Рязаньэнерго» призывает соблюдать правила электробезопасности во время проведения погрузочно-разгрузочных работ

Энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер электробезопасности во время проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов ЛЭП, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для линий с напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, с напряжением 10 кВ — 10 метров, с напряжением 35 кВ — 15 метров, с напряжением 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи — 1 метр по обе стороны.

Руководители предприятий, организаций и учреждений, частные предприниматели, а также жители Рязанской области обязаны согласовывать со специалистами «Рязаньэнерго» проведение в охранных зонах ЛЭП и подстанций любых видов погрузочно-разгрузочных работ.

Несоблюдение требований правил охранных зон ЛЭП влечет за собой административную ответственность. Энергетики подчеркивают, что без письменного согласия предприятия, в ведении которого находится охранная зона электрических сетей, категорически запрещается:

проводить погрузочно-разгрузочные работы в охранных зонах ЛЭП;

проезд транспортных средств и механизмов, размер которых превышает 4,5 метра в высоту, под проводами ЛЭП;

В случае соприкосновения машины с ЛЭП водителю следует оставаться в транспортном средстве, постараться разъединить соединение автотранспорта с ЛЭП и отъехать от опасной зоны на безопасное расстояние. При невозможности разорвать соединение и возникновении острой необходимости покинуть водительский салон (пожар или иная угроза) делать это надо путем выпрыгивания, категорически исключая возможность одновременного касания корпуса транспортного средства и земли.

Несанкционированные действия могут привести к сбоям в работе электросетевого комплекса, перерывам в энергоснабжении населенных пунктов и социально-значимых объектов, а также стать причиной несчастных случаев и гибели людей.

О замеченных повреждениях электроустановок и линий электропередачи, а также для получения письменного согласования по всем работам в охранной зоне линий электропередачи следует сообщать по круглосуточному телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).