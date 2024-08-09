«Рязаньэнерго» призывает соблюдать правила электробезопасности в сезон уборочной кампании

Наступил период уборочной кампании. Работы в основном проводятся на открытом воздухе — в поле, где часто расположены воздушные линии электропередачи. Энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время уборочных сельскохозяйственных работ с использованием крупногабаритной техники в охранных зонах ЛЭП и вблизи энергообъектов.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов ЛЭП, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для линий с напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, с напряжением 10 кВ — 10 метров, с напряжением 35 кВ — 15 метров, с напряжением 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи — 1 метр по обе стороны.

Руководители предприятий, организаций и учреждений, частные предприниматели, а также жители Рязанской области обязаны согласовывать со специалистами «Рязаньэнерго» проведение в охранных зонах ЛЭП и подстанций любых работ с использованием автотранспортной техники. Несоблюдение требований правил охранных зон ЛЭП влечет за собой административную ответственность.

Энергетики подчеркивают, что без письменного согласия предприятия, в ведении которого находится охранная зона электрических сетей, категорически запрещаются:

уборочные сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы.

Несанкционированные действия могут привести к сбоям в работе электросетевого комплекса, перерывам в энергоснабжении населенных пунктов и социально-значимых объектов. Но самое страшное — несоблюдение правил электробезопасности может стать причиной несчастных случаев и гибели людей. Случайное касание провода оборудованием комбайна, краном или кузовом самосвала и замыкание в таком случае воздушной линии на землю — смертельно опасно для человека.

В случае обрыва провода ВЛ энергетики убедительно просят соблюдать следующие правила:

не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам;

не подходите к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров;

заметив обрыв проводов или падение опоры ВЛ, исключите возможность попадания в опасную зону людей, особенно детей.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, также через интерактивные сервисы компании.