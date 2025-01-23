«Рязаньэнерго» предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества

В последнее время участились факты мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В частности, злоумышленники по телефону предлагают произвести замену приборов учета электрической энергии. При этом мошенники требуют сообщить им личную информацию, персональные данные, пароли или оплатить данную услугу.

ПАО «Россети Центр» напоминает, что сотрудники компании никогда не запрашивают по телефону персональные данные и пароли потребителей. При этом интеллектуальные системы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Уточнить информацию, а также сообщить о возможных незаконных действиях можно по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).

Будьте бдительны, перепроверяйте вызвавшую подозрение информацию и не попадайтесь на уловки мошенников.