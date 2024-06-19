«Рязаньэнерго» предупреждает: эксплуатация крупногабаритной техники в охранных зонах ЛЭП смертельно опасна

«Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» призывает водителей крупногабаритной техники соблюдать правила поведения в охранных зонах линий электропередачи.

Несанкционированные и несогласованные действия могут привести к серьезным последствиям — электротравмам сторонних лиц, технологическим нарушениям в работе электросетевого комплекса, перерывам в энергоснабжении потребителей, в том числе социально значимых.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещается:

— проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

— полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров

— земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

— дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

— строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

— размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

— складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Напомним, что охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.

Случайное касание провода оборудованием комбайна, краном или кузовом самосвала и замыкание в таком случае воздушной линии на землю — смертельно опасно для человека. Выйдя из машины, водитель получит серьезную ожоговую травму или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если по неосторожности или необдуманности действий такая ситуация все же возникла, важно знать: кабину транспортного средства нельзя покидать ни в коем случае.

Обо всех нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов следует сообщить по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно).