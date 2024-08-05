«Рязаньэнерго» напоминает о правилах электробезопасности при занятиях авиаспортом

В Рязанской области проходит фестиваль воздухоплавания «Небо России». Энергетики филиала «Рязаньэнерго» напоминают об опасности полетов на дельтапланах, парашютах, тепловых аэростатах и других летательных аппаратах вблизи охранных зон линий электропередачи.

Охранные зоны — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6-10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров.

При выборе места для отдыха или занятия спортом в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие поблизости энергообъектов: в данном случае действия должны быть согласованы с электросетевой компаний или местными органами власти.

Столкновение с энергообъектами или приближение к проводам на недопустимое расстояние может привести к трагическим последствиям. Пренебрежение правилами электробезопасности может привести к технологическим нарушениям в работе электросетевого комплекса и перерывам в электроснабжении населенных пунктов и социально-значимых объектов.

Причиной попадания под напряжение могут стать ошибки в пилотировании, сложные метеоусловия или стечение обстоятельств. Поэтому необходимо соблюдать правила электробезопасности:

В непогоду следует быть особо внимательными, так как линии электропередачи обладают низкой контрастностью и сливаются с окружающим фоном;

Необходимо тщательно изучить маршрут, чтобы избежать попадания в охранные зоны энергообъектов;

Нельзя маневрировать над проводами, если полет происходит на низких высотах и в холмистой местности в условиях плохой видимости;

При возникновении аварийной ситуации воздухоплавательный аппарат необходимо любым способом увести подальше от ЛЭП, так как самая жесткая посадка безопаснее попадания под высоковольтное напряжение.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, также через интерактивные сервисы компании:

На сайте «Россети Центр и Приволжье»: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/

Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Android: https://clck.ru/34GkNw/