«Рязаньэнерго» напоминает детям и их родителям о важности соблюдения правил электробезопасности во время осенних каникул

Энергетики ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» уделяют особое внимание профилактике детского электротравматизма. В связи с началом осенних каникул напоминаем простые правила безопасности:

Важно обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, закрепленные на электроустановках («Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение»);

Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением;

Запрещено играть и запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи, а также залезать на крыши и деревья, находящиеся рядом с ЛЭП;

Увидев на земле оборванный провод, нужно отойти на безопасное расстояние (не менее 8 метров) и предупредить окружающих. Если вы всё-таки оказались на более близком расстоянии, выходите из опасной зоны «гусиным шагом»: не отрывая ступней от земли и приставляя пятку одной ноги к носку другой;

Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Нельзя открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях;

Смертельно опасно фотографироваться вблизи энергообектов. Категорически запрещается залезать на ЛЭП ради эффектного фото и использовать монопод (палку для селфи). Велик риск попасть под высокое напряжение;

Запрещено набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, срывать замки с дверей энергообъектов;

Нельзя ловить рыбу рядом с энергообъектами. Удилище и мокрая леска хорошо проводят электрический ток, поэтому смертельную электротравму можно получить даже не прикасаясь к проводам. Проходя под проводами ЛЭП, удочку необходимо нести горизонтально.