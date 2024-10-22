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«Рязаньэнерго» напоминает детям и их родителям о важности соблюдения правил электробезопасности во время осенних каникул

Энергетики ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» уделяют особое внимание профилактике детского электротравматизма. В связи с началом осенних каникул напоминаем простые правила безопасности:

  • Важно обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, закрепленные на электроустановках («Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение»);
  • Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением;
  • Запрещено играть и запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи, а также залезать на крыши и деревья, находящиеся рядом с ЛЭП;
  • Увидев на земле оборванный провод, нужно отойти на безопасное расстояние (не менее 8 метров) и предупредить окружающих. Если вы всё-таки оказались на более близком расстоянии, выходите из опасной зоны «гусиным шагом»: не отрывая ступней от земли и приставляя пятку одной ноги к носку другой;
  • Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Нельзя открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях;
  • Смертельно опасно фотографироваться вблизи энергообектов. Категорически запрещается залезать на ЛЭП ради эффектного фото и использовать монопод (палку для селфи). Велик риск попасть под высокое напряжение;
  • Запрещено набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, срывать замки с дверей энергообъектов;
  • Нельзя ловить рыбу рядом с энергообъектами. Удилище и мокрая леска хорошо проводят электрический ток, поэтому смертельную электротравму можно получить даже не прикасаясь к проводам. Проходя под проводами ЛЭП, удочку необходимо нести горизонтально.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, а также через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:Android: https://clck.ru/34GkNwiOS: https://clck.ru/34GkNy