Рязанцы, у которых еще нет детей, получили возможность оформить семейную ипотеку до конца сентября

Расширенные возможности по программе семейной ипотеки предоставляет компания «Стройпромсервис». Приобрести квартиру на льготных условиях в строящихся домах застройщика рязанские семьи смогут еще до появления ребенка, заключив договор на основании факта подтвержденной беременности.

Программа позволит зафиксировать стоимость квартиры сразу, как только семья узнает о грядущем прибавлении. Ведь до появления ребенка цены на жилье могут вырасти.

По условиям программы семья делает первый взнос в размере 20% и получает беспроцентную отсрочку платежей на срок до 9 месяцев. По истечении этого срока предоставляется актуальная «Семейная ипотека».

Предложение доступно во всех строящихся домах строительной компании «Стройпромсервис» до 30.09.2024 включительно.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

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