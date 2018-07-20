Рязанцы смогут выиграть книгу «Любимый друг — Конни»

Телеком-оператор «Дом.ru», канал Jim Jam и издательство «Альпина Дети» приглашают детей и их родителей к участию в конкурсе, приуроченном к выходу серии книг «Любимый друг — Конни». Победители получат книги в подарок.
Принять участие в конкурсе в группах «Дом.ru» в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» может любой желающий. Для этого достаточно с 19 по 27 июля ответить на вопросы теста и поделиться результатом на своей странице (на время проведения конкурса страница должна быть открытой). Итоги опубликуют в группе 31 июля.
«Любимый друг — Конни» — серия из четырех книг издательства «Альпина. Дети» для детей от 3 до 14 лет. От книги к книге девочка Конни становится старше, в ее жизни происходят события, знакомые многим детям. Она ходит гулять с мамой на детскую площадку, у нее появляется братик, ее семья переезжает в новую квартиру, они заводят котенка, Конни не хочет чистить зубы, боится стричься и так далее.
По мотивам книг снят мультсериал, который можно смотреть на канале Jim Jam в цифровом ТВ «Дом.ru».
Jim Jam — канал для детей в возрасте от 1 года до 6 лет, где показывают обучающие интерактивные постановки, кукольную и рисованную анимацию, мультфильмы «Томас и его друзья», «Пингу», «Боб-строитель», «Конни», «Пингу» и другие. В программу канала также включены передачи, обучающие английскому языку.