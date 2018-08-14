Рязанцы могут поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018». Регистрация заявок проводится до 7 сентября.
В этом году конкурс проводится по восьми номинациям:
- интернет-предпринимательство;
- сельскохозяйственное предпринимательство;
- франчайзинг;
- социальное предпринимательство;
- производство;
- инновационное предпринимательство;
- торговля;
- сфера услуг.
Для подачи заявки необходимо заполнить заявку онлайн на сайте или прислать заполненную заявку на molpredrzn@mail.ru.
Конкурс на лучшего молодого предпринимателя проводится с целью содействия молодежному предпринимательству и является региональным этапом всероссийского конкурса «Молодой Предприниматель России». В случае победы на конкурсе участник от Рязанской области будет представлять регион на федеральном уровне.
Главная задача конкурса — выявить и поощрить активных и одаренных людей, ведущих предпринимательскую деятельность. Участие в конкурсе позволит не только заявить о себе, но и существенно усилить слабые стороны своего бизнеса, поскольку все конкурсные работы анализируют экспертные члены жюри.
К участию допускаются граждане РФ, постоянно проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Рязанской области, в возрасте до 30 лет включительно.
В конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, соучредителями или представителями руководства одной компании. Представляющие совместный бизнес учредители рассматриваются как один участник.
Партнерами конкурса в этом году стали ПАО «Прио-Внешторгбанк», Сеть стоматологических клиник «Династия», сеть оптовых цветочных магазинов «Golden Rose», Мебель «АП», сеть батутных комплексов «Cosmica», полиграфия «Принт-Экспресс» и другие рязанские компании.