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16:05, 14 августа 2018 82

Рязанцы могут поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

Рязанцы могут поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

Рязанцы могут поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018». Регистрация заявок проводится до 7 сентября.

В этом году конкурс проводится по восьми номинациям:

  • интернет-предпринимательство;
  • сельскохозяйственное предпринимательство;
  • франчайзинг;
  • социальное предпринимательство;
  • производство;
  • инновационное предпринимательство;
  • торговля;
  • сфера услуг.

Для подачи заявки необходимо заполнить заявку онлайн на сайте или прислать заполненную заявку на molpredrzn@mail.ru.

Конкурс на лучшего молодого предпринимателя проводится с целью содействия молодежному предпринимательству и является региональным этапом всероссийского конкурса «Молодой Предприниматель России». В случае победы на конкурсе участник от Рязанской области будет представлять регион на федеральном уровне.

Главная задача конкурса — выявить и поощрить активных и одаренных людей, ведущих предпринимательскую деятельность. Участие в конкурсе позволит не только заявить о себе, но и существенно усилить слабые стороны своего бизнеса, поскольку все конкурсные работы анализируют экспертные члены жюри.

К участию допускаются граждане РФ, постоянно проживающие и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Рязанской области, в возрасте до 30 лет включительно.

В конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, соучредителями или представителями руководства одной компании. Представляющие совместный бизнес учредители рассматриваются как один участник.

Партнерами конкурса в этом году стали ПАО «Прио-Внешторгбанк», Сеть стоматологических клиник «Династия», сеть оптовых цветочных магазинов «Golden Rose», Мебель «АП», сеть батутных комплексов «Cosmica», полиграфия «Принт-Экспресс» и другие рязанские компании.

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