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12:39, 29 августа 2019 74

Рязанцев пригласили в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом

Рязанцев пригласили в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом

Телеком-оператор «Дом.ru» приглашает рязанцев в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом. Мероприятие состоится в воскресенье, 1 сентября, на площади на Лыбедском бульваре. Начало в 19:00, вход свободный, возрастное ограничение 12+.

Перед показом гостей ждет развлекательная программа, несколько интерактивных площадок с волшебными мастер-классами и розыгрыш книг о Гарри Поттере. Организаторы подготовили креативную фотозону в стилистике фильма, которая создаст особую атмосферу на площадке.

«Мы решили посвятить этот вечер магии — магии кино — и пригласить горожан посмотреть любимый многими фильм под открытым небом. Летние кинопоказы, ставшие доброй традицией „Дом.ru“, третий год подряд собирают тысячи киноманов в разных городах. Надеемся, гости получат удовольствие от развлекательной программы и показа, который мы для них приготовили», — отметил Олег Рыбин, директор филиала «Дом.ru» в Рязани.

Клиентам «Дом.ru» доступно 222 телеканала, 50 из которых — фильмовые. Смотреть любимое кино можно любым удобным способом: с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или на сайте компании.

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