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9:17, 1 декабря 2017 97

Рязанцев пригласили на «Счастливую субботу» в ТРЦ «Премьер»

Рязанцев пригласили на «Счастливую субботу» в ТРЦ «Премьер»

Рязанцев пригласили на «Счастливую субботу» в ТРЦ «Премьер». Акция пройдет 9 декабря на третьем этаже центра с 11:00 до 16:00.

Для посетителей приготовили уникальные предложения, касающиеся квартир и ипотечной программы. Рязанцы смогут выбрать понравившуюся квартиру из более чем 50 жилищных комплексов разных районов города: ГК Единство, ГК Зеленый сад, ГК Капитал — строитель жилья, ГК СтройПромСервис, УК Центральное агентство недвижимости, ЖК Маргелов и другие.

Здесь же можно будет получить консультацию по ипотечному кредиту и подать заявку. Посетителям также вручат сувениры от организаторов (количество подарков ограничено), а также главный приз.

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