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17:00, 13 декабря 2017 67

Рязанцев пригласили на обучение по курсу «Логистика в экспортной деятельности»

Рязанцев пригласили на обучение по курсу «Логистика в экспортной деятельности»

В рамках Образовательного проекта РЭЦ Рязанский центр поддержки экспорта открыл набор слушателей на обучение по курсам «Логистика в экспортной деятельности». Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии бизнеса и старта экспортной деятельности.

Образовательные курсы проходят в очном формате. Применяя интерактивные методы обучения по программе Образовательного проекта РЭЦ, квалифицированные тренеры передадут слушателям базовые знания по основным областям экспортной деятельности.

Из курса рязанцы узнают о типах международной перевозки грузов и их особенностях, о видах логистического транспорта и транспортных компаниях. Получат информацию о том, какая документация используется в международной логистике и как страховать транспортные риски. Также слушателям расскажут о правилах упаковки, транспортировки и типах складирования грузов.

«Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими занятиями с решением реальных примеров реализации экспортной деятельности. Участие в Образовательном проекте для малых и средних предприятий Рязанской области бесплатно. Для прохождения обучения необходимо до 18 декабря включительно заполнить заявку на сайте», — рассказали в пресс-службе центра.

Обучение пройдет 21 декабря по адресу Первомайский проспект, 54, Конгресс-отель «Амакс».Более подробную информацию о мероприятии можно получить в Рязанском центре поддержки экспорта по телефону +7 (4912) 70-10-55.

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