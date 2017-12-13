Рязанцев пригласили на обучение по курсу «Логистика в экспортной деятельности»

В рамках Образовательного проекта РЭЦ Рязанский центр поддержки экспорта открыл набор слушателей на обучение по курсам «Логистика в экспортной деятельности». Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии бизнеса и старта экспортной деятельности.
Образовательные курсы проходят в очном формате. Применяя интерактивные методы обучения по программе Образовательного проекта РЭЦ, квалифицированные тренеры передадут слушателям базовые знания по основным областям экспортной деятельности.
Из курса рязанцы узнают о типах международной перевозки грузов и их особенностях, о видах логистического транспорта и транспортных компаниях. Получат информацию о том, какая документация используется в международной логистике и как страховать транспортные риски. Также слушателям расскажут о правилах упаковки, транспортировки и типах складирования грузов.
«Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими занятиями с решением реальных примеров реализации экспортной деятельности. Участие в Образовательном проекте для малых и средних предприятий Рязанской области бесплатно. Для прохождения обучения необходимо до 18 декабря включительно заполнить заявку на сайте», — рассказали в пресс-службе центра.
Обучение пройдет 21 декабря по адресу Первомайский проспект, 54, Конгресс-отель «Амакс».Более подробную информацию о мероприятии можно получить в Рязанском центре поддержки экспорта по телефону