Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:29, 24 апреля 2019 4 525

Рязанцев пригласили на Национальную премию «Бизнес-Успех»

Рязанцев пригласили на Национальную премию «Бизнес-Успех»

При поддержке регионального правительства 22 мая в Рязани состоится Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни».

Организаторы форума — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата России. Промсвязьбанк выступает партнером мероприятия.

Планируется, что форум откроют президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Запланировано пленарное заседание, на котором детально обсудят, что ждать малому бизнесу в 2019—2020 годах, как найти финансовые ресурсы для развития, как малый бизнес может выйти на новые рынки и что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе.

Предприниматели выступят в открытом региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» и представят бизнес-идеи в номинациях:

  • «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»;
  • «Лучший сельскохозяйственный проект»;
  • «Лучший производственный проект»;
  • «Лучший экспортный проект»;
  • «ЗОЖ»;
  • «Лучший интернет проект»;
  • «Лучший женский проект».

Заявки на конкурс уже принимаются по ссылке.

Предпринимателей и участников форума ожидают мастер-классы по событийному туризму, практическим шагам вывода товара на экспорт, эффективным продажам, а также круглые столы на темы доступного финансирования для малого бизнеса, инструментов развития МСП, наследия выдающихся предпринимателей России.

На специальной сессии «Общественная приемная» любой предприниматель сможет задать вопросы напрямую представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры.

Среди запланированных спикеров и экспертов форума: президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству Владислав Жукович, председатель Рязанского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Людмила Кибальникова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова, советник генерального директора «Корпорация МСП» Виталий Машков, представители Промсвязьбанка, Россельхозбанка, РЭЦ. Свободная регистрация на сайте.

Справка

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» провели 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей наградили как лидеров региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
13:06, 17 мая 2019
Магазины «Билайн» оцепили специальными лентами
9:38, 17 мая 2019
«Ростелеком» предложил умные кассы рязанскому бизнесу
10:48, 16 мая 2019
«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2019 года
15:18, 15 мая 2019
Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за первый квартал 2019 года
16:29, 14 мая 2019
«Дом.ru Бизнес» разработал обучающие ролики по интеллектуальному видеонаблюдению
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 38 675
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 36 310
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 157
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 362
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
8:38, 7 мая 2019 21 255
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований