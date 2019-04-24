Рязанцев пригласили на Национальную премию «Бизнес-Успех»

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При поддержке регионального правительства 22 мая в Рязани состоится Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни».
Организаторы форума — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата России. Промсвязьбанк выступает партнером мероприятия.
Планируется, что форум откроют президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Запланировано пленарное заседание, на котором детально обсудят, что ждать малому бизнесу в 2019—2020 годах, как найти финансовые ресурсы для развития, как малый бизнес может выйти на новые рынки и что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе.
Предприниматели выступят в открытом региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» и представят бизнес-идеи в номинациях:
Заявки на конкурс уже принимаются по ссылке.
Предпринимателей и участников форума ожидают мастер-классы по событийному туризму, практическим шагам вывода товара на экспорт, эффективным продажам, а также круглые столы на темы доступного финансирования для малого бизнеса, инструментов развития МСП, наследия выдающихся предпринимателей России.
На специальной сессии «Общественная приемная» любой предприниматель сможет задать вопросы напрямую представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры.
Среди запланированных спикеров и экспертов форума: президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина, заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству Владислав Жукович, председатель Рязанского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Людмила Кибальникова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова, советник генерального директора «Корпорация МСП» Виталий Машков, представители Промсвязьбанка, Россельхозбанка, РЭЦ. Свободная регистрация на сайте.
Справка
С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» провели 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей наградили как лидеров региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей.
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