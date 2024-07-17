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Рязанцам стала доступна сниженная ставка по семейной ипотеке от 3,5%

Строительная компания «Стройпромсервис» совместно со Сбером снизила ставку по семейной ипотеке до 3,5% на период строительства и еще 12 месяцев после сдачи дома. После окончания льготного периода ставка вернется к привычным 6%. Стоимость квартиры при этом не увеличится.

Новые условия позволят рязанцам временно снизить ипотечные платежи и сохранить деньги на ремонт или другие нужды.

Такая система ставок доступна только для квартир в жилых комплексах застройщика «Стройпромсервис». Торопитесь приобрести жилье на старте продаж, чтобы платежи по ипотеке дольше оставались низкими.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону

+7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

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