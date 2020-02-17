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13:07, 17 февраля 2020 469

Рязанцам расскажут, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2020-м году

Рязанцам расскажут, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2020-м году

Рязанцам расскажут, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2020-м году. Об этом пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020», которая пройдет 23-24 апреля в Москве.

Участников ждет два дня докладов по актуальным вопросам в работе пиарщиков, два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Конференция ежегодно проводится журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

В программе 28 спикеров, нетворкинг-сессия, экспресс-консалтинг, свежие кейсы и новые методики.

О чем пойдет речь на конференции:

  • построение эффективной PR-стратегии на 2020 год;
  • оптимизация PR-бюджета: как получить больше за меньшие деньги;
  • копирайтинг для пиарщика: как сделать PR-тексты более эффективными;
  • антикризисный PR: что делать, если все пошло не так в госструктуре или в бизнесе;
  • PR или маркетинг — кто победит? Какие инструменты маркетинга должен освоить пиарщик сегодня;
  • место пресс-службы в организации: как донести важность и нужность вашей работы до руководства и коллектива;
  • зачем нам журналисты, если мы сами можем стать СМИ. Новый вектор PR-работы;
  • внутрикорпоративный PR: 5 самых эффективных инструментов;
  • PR в В2В — актуальные инструменты и кейсы;
  • PR в некоммерческом секторе — как продвигать общественные организации и проекты;
  • где брать информационные поводы, если ничего не происходит;
  • как противостоять потоку негатива в интернете и защитить свою репутацию;
  • как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
  • креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи;
  • провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами;
  • технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций;
  • специфика PR-работы с различными СМИ;
  • PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией;
  • актуальные инструменты PR в интернете;
  • новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

Получить более подробную информацию о конференции и зарегистрироваться можно на сайте.

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