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Рязанцам расскажут, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2020-м году. Об этом пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020», которая пройдет 23-24 апреля в Москве.
Участников ждет два дня докладов по актуальным вопросам в работе пиарщиков, два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Конференция ежегодно проводится журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
В программе 28 спикеров, нетворкинг-сессия, экспресс-консалтинг, свежие кейсы и новые методики.
О чем пойдет речь на конференции:
Получить более подробную информацию о конференции и зарегистрироваться можно на сайте.
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