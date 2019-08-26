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12:15, 24 августа 2019 145

Рязанцам рассказали, как выбрать школьный ранец

Рязанцам рассказали, как выбрать школьный ранец

Позвоночник человека состоит из 32-34 позвонков, которые при неправильном подборе рюкзака могут испытывать неестественное сжатие: слишком большой, слишком тяжелый или плохо отрегулированный ранец может создать серьезные проблемы с осанкой, которая формируется в период с 8 до 17 лет, во время активного роста ребенка.

Педиатры рекомендуют выбирать младшим школьникам не рюкзак, а ранец. Почему именно ранец и в чем отличие одного от другого? Как подобрать максимально удобный и красивый для своего ребенка?

Об этом читайте в материале интернет-магазина «Как выбрать школьный ранец: лайфхаки и советы».

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