Рязанцам рассказали, как купить квартиру в новостройке и сэкономить до 1,6 млн рублей по ипотеке

Несмотря на постоянный рост ключевой ставки, в Рязанской области сохраняется высокий спрос на новостройки. Во многом поддерживать его сейчас помогают субсидированные ставки от застройщиков, которые они снижают за счет собственных средств.

Например, можно сэкономить до 1,6 млн рублей благодаря тому, что застройщик снижает ипотечную ставку на 1,4%. Подобные выгодные условия доступны в жилом комплексе комфорт-класса «Новые горизонты».

Уменьшение ставки возможно за счет того, что строительная компания самостоятельно оплачивает комиссию банка, а также часть стоимости жилья. Благодаря тому, что значительную долю расходов по кредиту застройщик берет на себя, ежемесячные платежи становятся ниже, а значит, комфортнее.

Так, 1-комнатную квартиру в ЖК «Новые горизонты» можно приобрести всего лишь за 6 454 руб\мес. Благодаря поддержке застройщика, покупателей порадует стоимость и семейных квартир:

2-комнатная планировка с проходной кухней гостиной обойдется всего от 12 784 руб\мес, а семейная 3-комнатная с мастер-спальней — от 24 634 руб\мес. Сэкономленные средства можно отложить на ремонт или потратить на съем жилья, пока строится дом.

ЖК «Новые горизонты» находится в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Рядом есть школа и детский сад, а также еще 4 школы через дорогу. Кроме того, проектом предусмотрено строительство еще одного детского сада прямо на территории комплекса. Здесь доступны эргономичные семейные и 1-комнатные планировки с окнами в пол, «умные» детские площадки и отдельные колясочные зоны во входных группах.

Квартиру в «Новых горизонтах» можно приобрести сразу с ремонтом, сэкономив при этом дополнительно до 30%. Отделка от застройщика обходится намного дешевле благодаря оптовой закупке стройматериалов. Кроме того, не придется тратить время на поездки по строительным магазинам.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону

+7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.