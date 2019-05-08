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12:14, 8 мая 2019 2 624

Рязанцам рассказали, где можно найти ритуальные товары по доступной цене

Рязанцам рассказали, где можно найти ритуальные товары по доступной цене

Значительная графа расходов граждан касается приобретения ритуальной продукции, которая является обязательной для организации любых похорон.

Поэтому некоторые компании, как правило, коммерческой формы управления, злоупотребляют таким обстоятельством и пытаются повысить цены на вполне стандартный ассортимент.

В век развития технологий каждая сфера старается оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами. Для последних делается все возможное, чтобы они приобретали товары и пользовались услугами в максимально удобном виде.

Поэтому предусматривается возможность дистанционного или онлайн приобретения всей необходимой продукции.

Такое взаимодействие автоматически решает ряд самых наболевших вопросов, таких как, к примеру, навязывание услуг или сбыт некачественного товара. Даже в похоронной сфере эти обычные для нашего времени проблемы не утрачивают актуальность. В магазине Shop.Ritual.ru родственники умерших могут приобрести следующую продукцию:

  • венки и траурные ленты;
  • кресты и рамки под фотографии;
  • средства для ухода за местами захоронения;
  • искусственные цветы;
  • ритуальные принадлежности.

При этом цены на эти и другие товары устанавливаются не интернет-магазином. Расценки здесь строго фиксированные, так как магазин создавался на базе государственного похоронного предприятия Ritual.ru. Поэтому наценок и комиссионных магазин не производит и не рассчитывает.

Изначальной задачей при разработке нового магазина являлось снижение потребительского спроса в отношении коммерческих предприятий. Граждане должны меньше обращать внимания на предложения коммерческих похоронных бюро, которые часто нарушают законодательство, не предоставляя потенциальным клиентам никаких гарантированных льгот и преференций, а в этом деле такие опции крайне важно.

Это же самое касается и качества. Коммерческие похоронные предприятия в лице своих магазинов продают втридорога отчаявшимся родственникам усопшего, зачастую, некачественный ассортимент. Случается и так, что к моменту организации похорон партия ритуальной продукции просто не доставляется по назначению. В итоге люди вынуждены в кратчайшие сроки искать запасной вариант, неся дополнительные и немаленькие траты.

Чтобы подобного не произошло, следует обращаться в проверенные магазины для покупки ритуальной продукции. Для этого интернет-магазин Shop.Ritual.ru готов принять своих посетителей и удовлетворить их потребности, без больших затрат.

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