Рязанцам помогут взять выгодную ипотеку по сниженной ставке

Взять ипотеку — задача нетривиальная. Как получить лучшие условия? Как оформить заявку, чтобы банк точно одобрил нужную сумму? Как выполнить условия для получения скидки?

25 октября застройщик «Стройпромсервис» поможет рязанцам решить все вопросы, связанные с ипотекой. Компания создала единый Ипотечный центр, в рамках которого специалисты помогут собрать документы, оформить заявку и проконсультируют по самым выгодным условиям.

Например, рыночная ставка по ипотеке — 21,7%. Однако при определённых условиях купить квартиру можно со ставкой 3,5%. И для этого даже не обязательно иметь ребёнка.

Так что же для этого нужно? Ответ дадут менеджеры Ипотечного центра 25 октября.

Кроме ипотечных консультаций участники мероприятия смогут подобрать квартиру по специальным ценам и получить приятные бонусы от партнеров.

Чтобы всем посетителям было комфортно и каждому уделили достаточно внимания, количество участников ограничено. Посещение Ипотечного тура возможно только по предварительной записи.

«Стройпромсервис» приглашает всех заинтересованных в покупке собственного жилья воспользоваться этой уникальной возможностью.

Дата: 25 октябряВремя: по записиЗапись по ссылке .

Телефон для записи: +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале .