Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.31 / 81.28 15/10 10:25
Нал. EUR 93.50 / 95.10 15/10 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 828
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 718
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 450
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 300
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам помогут взять выгодную ипотеку по сниженной ставке

Взять ипотеку — задача нетривиальная. Как получить лучшие условия? Как оформить заявку, чтобы банк точно одобрил нужную сумму? Как выполнить условия для получения скидки?

25 октября застройщик «Стройпромсервис» поможет рязанцам решить все вопросы, связанные с ипотекой. Компания создала единый Ипотечный центр, в рамках которого специалисты помогут собрать документы, оформить заявку и проконсультируют по самым выгодным условиям.

Например, рыночная ставка по ипотеке — 21,7%. Однако при определённых условиях купить квартиру можно со ставкой 3,5%. И для этого даже не обязательно иметь ребёнка.

Так что же для этого нужно? Ответ дадут менеджеры Ипотечного центра 25 октября.

Кроме ипотечных консультаций участники мероприятия смогут подобрать квартиру по специальным ценам и получить приятные бонусы от партнеров.

Чтобы всем посетителям было комфортно и каждому уделили достаточно внимания, количество участников ограничено. Посещение Ипотечного тура возможно только по предварительной записи.

«Стройпромсервис» приглашает всех заинтересованных в покупке собственного жилья воспользоваться этой уникальной возможностью.

Дата: 25 октябряВремя: по записиЗапись по ссылке.

Телефон для записи: +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.