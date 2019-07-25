«Рязаньавтодор» рассказал о своей 80-летней истории

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АО «Рязаньавтодор» — старейшая рязанская дорожная организация с 80-летней историей. Основные направления деятельности — строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Рязанской области.
История АО «Рязаньавтодор» начинается с октября 1937 года, когда в регионе было образовано отделение шоссейных дорог.
С 1941 года сотрудники полностью переключились на военный режим работы и обеспечение задач военного времени. Большая часть специалистов откомандировываются на ведение оборонных работ.
7 декабря 1941 года фашистов выбили из Михайлова и уже через две недели начались восстановительные работы дорожно-мостового хозяйства. В кратчайшие сроки было необходимо обеспечить продвижение грузов к фронту. Людей не хватало, однако работы не прекращались ни днем, ни ночью. И так все военные годы.
Сейчас в состав АО «Рязаньавтодор» входят десять филиалов — дорожно-ремонтных строительных управлений, обслуживающих более половины территории Рязанской области, а также проектно-изыскательный институт «Автодормостпроект».
На содержании акционерного общества находятся 5 264 из 6 538 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения, 337 железобетонных мостов, высоководный мостовой переход через реку Оку, паромная переправа.
Численность сотрудников АО «Рязаньавтодор» на сегодняшний день составляет более 1 400 человек. Многие сотрудники отмечены наградами разного уровня, из них 16 человек — правительственными наградами.
В последние годы на предприятии проведено обновление парка специальной техники, который на сегодняшний день составляет около 1 000 единиц.
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