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Рубль инвестиций в инфраструктурный проект дает 5 рублей

Каждый рубль инвестиций в инфраструктурный проект, если он тщательно проработан и грамотно структурирован, дает экономике 3-5 руб. в виде прямых и косвенных эффектов на горизонте 15-20 лет. Таковы данные аналитики ВТБ.

«В ближайшие годы перед российской инфраструктурой будут стоять глобальные вызовы. Инвестиции в инфраструктуру могут стать ключевым драйвером роста и не только повысят инвестиционную активность и макроэкономические показатели, но и окажут мультипликативные эффекты на развитие экономики. Ведь инфраструктура служит базой для всех отраслей и социального развития, включая создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни людей, повышение мобильности населения, внедрение современных технологий и сервисов, рост экологических стандартов и уровня безопасности, а также развитие сопутствующего бизнеса на прилегающих к объектам инфраструктуры территориях», — отметил Виталий Сергейчук, член правления ВТБ в рамках ВЭФ-024.

Сегодня одним из главных факторов развития экономики становится скорость: необходимо в максимально сжатые сроки создать новую инфраструктуру. ГЧП является оптимальным механизмом решения этих задач: за счет привлечения частных инвестиций он позволяет ускорить старт проектов, не создавая излишнюю нагрузку на бюджет. ГЧП снижает госрасходы на управление и контроль, повышает операционную эффективность проекта.

«Наши аналитики просчитали несколько сценариев развития инфраструктуры страны на ближайшее десятилетие. По их расчетам, во все проекты перспективных направлений в оптимистичном сценарии потребуется порядка 25 трлн руб. Следствием его реализации в 2030-х годах могут стать экономический эффект, эквивалентный до 1,5% ВВП ежегодно, создание 373,6 тыс. рабочих мест и улучшение качества жизни для почти 75 млн человек. Новые транспортные коридоры, научные кампусы мирового уровня, ЦОДы, беспилотный и экологичный транспорт, туризм — сферы, открытые для инфраструктурного прорыва. Для реализации оптимистичного сценария будет не хватать около 55% средств, или 13,6 трлн руб. Нехватку вложений могут заместить внебюджетные источники», — отметил спикер банка.