РСХБ присоединился к программе лояльности платежной системы «МИР»

Россельхозбанк в числе первых финансовых учреждений присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК) «МИР». Теперь клиенты банка — держатели карт «МИР» — могут на ежедневной основе получать возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг (Cash back) в торгово-сервисных предприятиях — партнерах программы. Для этого необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на сайте, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты по их условиям.
В свою очередь, розничные предприятия — магазины, рестораны и другие компании сферы услуг, участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт «МИР». Сервис позволяет предприятиям создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера Cash back.
Компании, находящиеся на эквайринговом обслуживании в РСХБ, могут подключиться к программе лояльности «МИР» уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в отделение банка, с которым заключен договор эквайринга, и оформить соответствующее заявление.
Россельхозбанк активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, предоставляя своим клиентам широкий выбор современных продуктов и услуг. Банк приступил к выпуску карт «МИР» в июне 2016 года.
Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.