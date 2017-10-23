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12:59, 23 октября 2017 56
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РСХБ предоставил 100 млрд рублей по программе льготного кредитования

РСХБ предоставил 100 млрд рублей по программе льготного кредитования

В рамках механизма льготного кредитования объем средств, предоставленных Россельхозбанком сельскохозяйственным производителям и предприятиям АПК, достиг 100 млрд рублей. РСХБ является ключевым банком — партнером Минсельхоза России по данной программе, обеспечивая основной объем выдач льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых.

Существенная доля средств — порядка 30% - предоставлена Банком на развитие растениеводства, что способствовало общей интенсификации данной сферы и, как следствие, повышению урожайности зерновых и бобовых культур в 2017 году. По прогнозам Минсельхоза России, урожай текущего года может стать рекордным за последние 100 лет и составит порядка 130 млн тонн.

Поддержкой Банка в рамках нового механизма воспользовались порядка 2000 тысяч заемщиков.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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