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10:53, 24 ноября 2017 63
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РСХБ планирует расширить возможности покупки облигаций физлицами

РСХБ планирует расширить возможности покупки облигаций физлицами

РСХБ продолжает размещение выпуска облигаций серии БО-04Р, ориентированного на широкий круг инвесторов, в том числе физических лиц. Заявки принимаются во всех офисах банка, при этом процедура покупки не сложнее открытия вклада и не требует повторного обращения клиента.

В настоящее время Россельхозбанк также работает над тем, чтобы расширить для физлиц возможности приобретения облигаций, в том числе на вторичном рынке.

«По мере приближения к дате закрытия книги мы фиксируем резкий рост количества заявок, подаваемых физическими лицами. Это говорит о высоком спросе частных инвесторов на облигации надежных эмитентов и о необходимости развивать и совершенствовать процедуры реализации ценных бумаг таким клиентам, адаптировать традиционные технологии. Прежде всего, мы прорабатываем возможность продажи наших бумаг после размещения выпуска, чтобы не ограничивать инвесторов этими сроками. Также мы планируем активно использовать для реализации бумаг каналы дистанционного банковского обслуживания», — отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

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