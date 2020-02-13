РСХБ назвал сферы продукции АПК с наибольшими вкладом фермеров и рентабельностью

Эксперты «Россельхозбанка» проанализировали статистику Росстата и финансовую отчетность клиентов банка — крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и выяснили, что в тройку по рентабельности для КФХ входят молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур.

«На долю фермеров приходится значительная часть объема сельхозпродукции. Так, в производстве семян подсолнечника КФХ принадлежит 33%: фактически каждая третья бутылка масла содержит в себе плоды труда многочисленных представителей малого бизнеса. Наличие хлеба на столе тоже немыслимо без участия фермеров. Ведь в объеме зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, гречиха, рис, горох и т. д. ) КФХ принадлежит целых 29%. В целом значительна доля фермеров и в производстве других продуктов растениеводства: овощей (19%), картофеля (13%), сахарной свеклы (11%)», — рассказал заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Дмитрий Жиляков.

В животноводстве участие КФХ пока что гораздо скромнее — на весь скот и птицу приходится 3%, при этом с большим отрывом выделяется разведение овец и коз — почти четверть (23%) всей продукции АПК в этом сегменте. В производстве меда фермеры довольствуются пока что 4%.

Анализ показал, что рентабельность по EBITDA КФХ высока по всем категориям. В тройку лидеров вошли молоко (35%), а также растениеводство (31%) и мясное скотоводство (29%). Для сравнения, в целом рентабельность растениеводства по всем типам хозяйствующих субъектов ниже, чем в КФХ, и составляет 29%. В производстве яиц и мяса птицы рентабельность фермерских хозяйств оказалась равной — по 17% (доля КФХ в обеих сферах — по 1%).

По данным банка, средний оборот фермерского хозяйства, занимающегося производством молока, составляет около 15 млн рублей. Это позволяет содержать стадо с поголовьем численностью 100 дойных коров. Для запуска такой фермы требуется около 50 млн рублей в качестве инвестиций.

В отрасли-лидере по доле производства сельхозпродукции, зерновых культур и семенам подсолнечника, КФХ в среднем засеивает участок земли площадью 400 га. В данном случае запуск хозяйства обходится в среднем в 20 млн. Оборот достигает в среднем 12 млн.

Примеров успешного ведения малого и среднего бизнеса на селе немало. Так, в Рязанской области с 1991 года работает КФХ «Зоринское» — все это время им руководит теперь уже заслуженный работник сельского хозяйства России, почетный работник АПК Рязанской области Михаил Бубенцов. С 2004 года глава предприятия заключил с РСХБ 50 кредитных договоров, которые позволили внедрить в хозяйство современные технологии и оборудование. Благодаря этому сейчас в КФХ трудится более 80 человек, площадь возделываемой земли составляет 7 470 га, выращиваются яровая и озимая пшеница, ячмень, горох, рапс, сахарная свекла и подсолнечник.

«Как бы сильно человек ни любил землю, как ни заботился о людях, живущих на ней, в одиночку он не сможет возделывать поля, собирать урожай. Ему нужны семена, комбайны, удобрения. А сельское хозяйство, к сожалению, не та сфера, где можно быстро заработать легкие деньги. На накопления нет времени», — сказал Михаил Бубенцов.

«Фермерство — это достойная работа и прибыльный бизнес. К тому же КФХ поддерживают социальную стабильность на селе. „Россельхозбанк“ накопил огромную экспертизу в работе как с уже действующими фермерами, так и теми людьми, кто только задумывается об этом. Барьеров нет. Для начинающих предпринимателей, которые участвуют в программе „Агростартап“, предусмотрен инструмент поддержки „Стань фермером“. Это дает возможность придать ускорение бизнесу на самом раннем его этапе», — прокомментировал Дмитрий Жиляков.