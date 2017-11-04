РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе «Урожай»

В поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам Банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности «Урожай», Банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay.
Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.
Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на
Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.