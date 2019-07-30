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16:23, 30 июля 2019 62
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«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

«Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. Она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Услуга «Ростелеком Экраны» способна эффективно рассказывать о продуктах и услугах заказчика, информировать о текущих акциях и специальных предложениях, помогает лучше узнать своего клиента, а также получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания граждан.

Новая услуга предоставляется по сервисной модели и предназначена для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т. д., включая предприятия государственного сектора.

Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интересна как крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Услуга «Ростелеком Экраны» может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видео-панели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает программным обеспечением для хранения и централизованного управления показами (платформа по управлению контентом).

В качестве платформенного ПО для создания услуги выбрана отечественная система Addreality, лидирующая на рынке подобного класса систем в России и СНГ.

Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Половая принадлежность распознается с точностью 98%, поскольку процесс обработки настроен на определенные физиологические параметры, а не на внешний вид. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.

Сочетание инструментов, разработанных в Addreality, позволяет транслировать специально подобранный, таргетированный под аудиторию контент, измерять его эффективность и, таким образом, больше зарабатывать на продаже рекламы.

«Потребитель перегружен предложениями отображения информации на статических поверхностях, которая воспринимается как фон и декорации. Драйвером продаж является динамический контент, включающий в себя не только рекламную, но и полезную для каждого информацию. Для решения этой задачи мы создали принципиально новый продукт для бизнеса „Ростелеком Экраны“», — говорит руководитель направления продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» Виталий Лобанов.

«Наш опыт показывает, что сервисная модель предоставления услуг является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей, — говорит директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента „Ростелекома“ Денис Рябченков. — Услуга „Ростелеком Экраны“ предоставляется как раз по отлично зарекомендовавшей себя сервисной модели».

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