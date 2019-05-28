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10:27, 28 мая 2019 68

«Ростелеком» поддержал молодые семьи Рязанской области

«Ростелеком» поддержал молодые семьи Рязанской области

«Ростелеком» поддержал IX Открытый областной семейный фестиваль «Во!СемьЯ».

Цифровой провайдер организовал площадку, где каждый мог проявить себя в интересных творческих заданиях: пройти квест, найти камеры с помощью карты «в заколдованном лесу», спеть в караоке и вылепить символ компании из теста. После прохождения заданий все участники получили памятные призы.

«Во!СемьЯ» ежегодно проводится при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области. В фестивале приняли участие более семи тысяч рязанцев.

На фестивале семьи соревновались в традиционных конкурсных испытаниях: дефиле колясок «Тюнинг шоу», «Слингомода», конкурс боди-арта «Животики», «Наши папаши». Появились и новые категории, такие как «Семейный костюм», «Фокус-покус», «Руки мастера».

«Ростелеком» вручил победителям ценные призы: камеру видеонаблюдения, 4G модем и портативную колонку.

«Семья — самое дорогое, что есть у человека. Семья — это забота, защита, психологический комфорт. Такие фестивали показывают, что у детей и родителей есть общие интересы, которые раскрывают лучшие стороны их отношений. Мы поддерживаем рязанские семьи в их творческом проявлении и рады стать партнерами фестиваля, который не имеет аналогов в Рязани и области. Понимая, что среди абонентов „Ростелекома“ много родителей, мы заботимся об их спокойствии и обеспечиваем комфортное цифровое пространство для всей семьи. Сервис „Родительский контроль“ позволяет защищать ребенка от нежелательного контента и отслеживать его местоположение», — прокомментировал Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуга «Родительский контроль» эффективно справляется с кибератаками и фильтрует ресурсы с неприемлемым содержимым. В том числе родители могут отслеживать действия юных пользователей в интернете, их активность в социальных сетях и текущее местоположение. Сервис можно активировать в Личном кабинете и установить на любых устройствах, с которых ребенок выходит в интернет.

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