«Ростелеком» организовал управление сетевой инфраструктурой в компании «РЖД Интернешнл». Это комплексное решение позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности, отметили в пресс-службе компании.

«Ростелеком» предоставил в аренду необходимое оборудование и обеспечил поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг сети и оборудования клиента, диагностику неисправностей и решение проблем методом удаленного доступа, услуги выделенного сервис-менеджера.

Заказчик может пользоваться клиентским порталом и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на техническую поддержку.

«Услуга „Управление сетевой инфраструктурой“ становится все более востребованной у наших клиентов. „Ростелеком“ предлагает широкий модельный ряд оборудования от ведущих производителей и высокую скорость организации сервиса. Так, поставка оборудования и подключение к системе мониторинга выполняются в течение трех-пяти дней. С помощью проактивного мониторинга наши специалисты узнают о возможных проблемах в сети заказчика и начинают реагировать до их появления. По желанию клиента компания обеспечит дополнительные услуги: выезд инженера на место обслуживания, управление изменениями конфигурации оборудования и его „горячее“ резервирование», — прокомментировал Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

«Нас устраивает гибкость комплексного решения: простота и скорость масштабирования сети при использовании арендуемого оборудования. Выделенная техническая поддержка позволяет оперативно получать помощь квалифицированных специалистов. Кроме того, „Ростелеком“ гарантирует качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA*, что очень важно для нас», — отметил Дмитрий Кантер, начальник службы безопасности и IT компании «РЖД Интернешнл».

Подробнее об услуге «Управление сетевой инфраструктурой» можно узнать в любом центре продаж или на сайте компании «Ростелеком».

*SLA (англ. Service Level Agreement, SLA) — cоглашение, формальный договор, определяющий права и обязанности заказчика и клиента, содержащий описание услуги и согласованный уровень качества предоставления данной услуги.