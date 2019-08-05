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10:17, 5 августа 2019 53

«Ростелеком» объявил финансовые и операционные результаты работы за второй квартал и первое полугодие 2019 года

«Ростелеком» объявил финансовые и операционные результаты работы за второй квартал и первое полугодие 2019 года

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявил результаты деятельности за второй квартал и первое полугодие 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО,

Цифровой сегмент во II квартале 2019 года вырос на 11%, OIBDA увеличилась на 13%, чистая прибыль — на 40%.

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