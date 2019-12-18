«Ростелеком» назвал победителей онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ подвели итоги
Игроки, занявшие места в первой десятке рейтинга чемпионата, получат ценные призы. Чемпионат собрал 17,5 тысячи участников. Из них 12,5 тысячи школьников и студентов младше 18 лет — в индивидуальном зачете, еще 5 тысяч человек объединились в 946 команд. За 60 минут участники выполняли задания разного уровня сложности, посвященные доменам, управлению и технической составляющей доменной отрасли и 25-летию национального домена .RU.
Они могли получить дополнительные очки, подготовив инфографику о Рунете или опубликовав новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ.
Ценные призы получат лидеры командного и индивидуального зачетов. Так, участникам, занявшим первую строчку рейтинга, получат cмарт-часы MyKronoz ZeRound, обладатели «серебра» — смартфоны Samsung Galaxy A10, бронзовые призеры — 3D-ручки XEON Funtastique.
Поощрительные призы от партнеров чемпионата «Лаборатории Касперского» и REG.RU получат команды, которые заняли четвертое и пятое места, а также индивидуальные участники, занявшие с 4 по 10 места. Все участники и капитаны команд чемпионата также получат именной сертификат, который можно скачать в личном кабинете на
Лидерами индивидуального зачета стали:
Лидерами командного зачета стали:
Поощрительные призы получат:
Индивидуальные участники:
Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области открылся новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» при поддержке Россельхозбанка