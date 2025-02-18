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Россияне поддержали отказ от зарубежного ПО

Большинство сотрудников крупных предприятий в России (60%), считают правильным в нынешних реалиях отказ от использования зарубежного софта в работе российских компаний, показал опрос ВТБ, проведенный к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». Банк провел масштабную работу по импортозамещению используемых в банке ключевых ИТ-систем и сервисов. Эта практика может быть использована и другими участниками рынка.

Опрос проводился среди сотрудников крупных организаций, которые в своей работе используют различные программные продукты — пакеты офисных программ, средства коммуникаций, инженерное и специализированное ПО и системы и др.

Из тех, у кого есть опыт перехода на российский софт, — порядка 60% - сообщили, что, хотя отечественные разработки сейчас и уступают в чем-то зарубежным, то это либо некритично, либо вскоре российские решения будут доработаны и перестанут отличаться от зарубежных. А 23% опрошенных пользователей отечественного ПО и сейчас считают эти решения не отличающимися от зарубежных.

Около половины (46%) не почувствовали «особой разницы» при переходе с зарубежных продуктов на отечественные, отметив, что в основных опциях отечественные решения не уступают зарубежным. Столько же — 47% - признались, что испытывали дискомфорт, но он объяснялся отказом «от привычных алгоритмов» работы с ПО. А 7% опрошенных заявили, что «российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее».

«За последние годы мы протестировали тысячи российских решений, чтобы сформировать отказоустойчивую, технологически независимую от зарубежных решений ИТ-инфраструктуру. Мы активно делимся нашим опытом и компетенциями по импортозамещению на площадке отраслевых индустриальных центров компетенций (ИЦК), одной из ключевых составляющих программы импортозамещения критически важных ИТ-решений в России», — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Около 70% респондентов отметили, что используют в своей работе отечественное ПО. 56% имели опыт перехода на него или в 2024 году (36%), или ранее (20%), а еще 15% отметили, что изначально работали на российском ПО. Около 30% продолжают использовать зарубежный софт.